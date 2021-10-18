Acer, geri dönüştürülmüş (PCR) plastik malzeme ve geri dönüştürülebilir ambalaj kullanarak ürettiği Vero yeşil ürün serisini tanıttı. Acer’ın yeşil bilgisayar teknolojileri trendine öncülük etme yolundaki ilk adımı olan Aspire Vero dizüstü bilgisayar, kasasının tamamında PCR plastik kullanarak üretilerek tüketicilere çevre dostu ve yükseltilebilir bir seçenek sunuyor.

Nesil Intel® CoreT i7 işlemcilerle birleştiriyor. Acer Veriton Vero, kapsamlı bir şekilde özelleştirilebilen ufak bir pakette iş amaçlı performans sağlamak üzere tasarlanmış mini ve modern bir masaüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Acer Vero BR277 FHD monitör, ENERGY STAR®, TCO ve EPEAT yeşil sertifikalarını taşıyor. Acer, ayrıca fare, mousepad ve dizüstü bilgisayar kılıfları gibi bir dizi Vero aksesuarını da etkinlikte duyurdu.

Vero ailesindeki bilgisayarlardan çevre birimlerine kadar tüm ürünler, geri dönüştürülmüş (PCR) plastik ve geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı gibi çevre dostu özellikleri bulunuyor.