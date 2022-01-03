2022 yılının gelmesiyle beraber otoyol ve tünel geçiş ücretleri de yoğun şekilde internette arananlar arasında. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar oldu? Avrasya Tüneli’nden hangi araçlar geçebiliyor? Hangi araçların geçişi yasak? İşte Avrasya Tüneli hakkında merak edilen soruların yanıtları:

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

Fizibilite çalışmaları 2008 yılında başlayan, yapımına 2013 yılında başlanan 2016 yılında tamamlanan Avrasya Tüneli İstanbul’da Asya ve Avrupa yakalarını deniztabanından karayoluyla ile bağlıyor. Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5.4 kilometrelik bölümüdeniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Projede kalan 9,2 kilometrelik kısım ise Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı ve yaklaşım yollarını kapsıyor. Tatil dönemiyle birlikte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021 de internette çok arananlar arasında. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar?

2021 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL idi. 1 Ocak 2022 yılından itibaren fiyatlar değişti. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlendi.

Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacak.

Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacak. 05:00 – 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır.

Fiyatlara %8 KDV dahil.

Avrasya Tüneli’nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir.

Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar otomobil, aks aralığı 3.20 metre ve üstünde olan ve UKOME kararınca tünelden geçişi uygun iki akslı araçlar minibüs tarifesinden ücretlendiriliyor.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?

Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri, serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor, gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği ise bulunmuyor. Ödemeler, sürücülerin OGS veya HGS hesabı üzerinden yapılabiliyor.

AVRASYA TÜNELİ’NDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR?

Avrasya Tüneli’nden sadece 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor. 1. sınıf araçlar, aks aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçları, 2. sınıf araçlar ise aks aralığı 3.20 metre ve üzerinde olan araçları kapsıyor.

AVRASYA TÜNELİNDEN GEÇMESİ YASAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Peki, hangi araçların Avrasya Tüneli’nden geçmesi yasak? Avrasya Tüneli’nin kurumsal sayfasında Avrasya Tüneli’nden geçmesi yasak olan araçların listesi şu şekilde veriliyor:

Bisiklet,

motosiklet,

otobüs,

kamyon,

TIR, çekici,

ikiden fazla aksı bulunan araç,

5000 kg ağırlık sınırı,

tehlikeli madde taşıyan araç,

2.8 metre yükseklik sınırı

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