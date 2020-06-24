Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.