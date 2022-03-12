Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. İnsansız Savaş Uçağı’nın kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 paylaşılmıştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bugün Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2 SİHA’ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Açıklamaya göre insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.
Kısa pistli gemilere iniş – kalkış kabiliyeti olacak
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar’ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar Kızılelma adının verildiğini duyurdu. Türkiye’nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş, kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında aktif görev alacak.
Açıklamaya göre Bayraktar Kızılelma, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA’lardan farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek. İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma’nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.
6 TON KALKIŞ AĞIRLIĞINA SAHİP OLACAK
İnsansız Savaş Uçağı’nın Düşük radar izi ve 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı için 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi planlanıyor. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
İlk uçuş testi 2023’te
Baykar, Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) 2018’de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.
“Ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef”
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef olduğunu belirtti.
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar Kızılelma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. Kızılelma’nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak.Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz.”
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