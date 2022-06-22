Hollandalı bir firma Maldivler için yüzen bir şehir tasarlıyor. Şehrin 5.000 yüzer yapıdan oluşması ve 20 bin kişiyi barındırması planlanıyor. Şehirde evlerin yanı sıra mağaza ve okullar da olacak. İlk üniteler bu ay açılacak, şehrin sakinleri 2024’ün başlarında taşınmaya başlayacak.

CNN’nin haberinde “1.190 alçak adadan oluşan bir takımada olan Maldivler, iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden biridir. Yüzölçümünün yüzde sekseni deniz seviyesinden bir metreden daha az yükseklikte ve yüzyılın sonuna kadar bir metreye kadar yükselmesi öngörülen su seviyeleri ile neredeyse tüm ülke sular altında kalabilir” bilgisi veriliyor.