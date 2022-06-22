Hollandalı bir firma Maldivler için yüzen bir şehir tasarlıyor. Şehrin 5.000 yüzer yapıdan oluşması ve 20 bin kişiyi barındırması planlanıyor. Şehirde evlerin yanı sıra mağaza ve okullar da olacak. İlk üniteler bu ay açılacak, şehrin sakinleri 2024’ün başlarında taşınmaya başlayacak.
CNN’nin haberinde “1.190 alçak adadan oluşan bir takımada olan Maldivler, iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden biridir. Yüzölçümünün yüzde sekseni deniz seviyesinden bir metreden daha az yükseklikte ve yüzyılın sonuna kadar bir metreye kadar yükselmesi öngörülen su seviyeleri ile neredeyse tüm ülke sular altında kalabilir” bilgisi veriliyor.
Hollandalı mimarlık firması, Başkent Male’den sadece 10 dakika uzaklıkta yüzen bir şehir oluşturma aşamasında. Waterstudio tarafından tasarlanan yüzen şehir yukarından bakıldığında beyne benziyor. Başkent Male, yaklaşık sekiz kilometrekarelik bir alana sıkıştırılmış 200.000’den fazla insanla, dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri.
Waterstudio’nun kurucusu Koen Olthuis, Business Insider’a projenin yerel firma Dutch Docklands ile Male’deki yerel yönetim arasındaki bir işbirliği ile ortaya çıktığını söyledi. Amaçlarından biri, anakarada konut için daha fazla yer açmak. Olthuis, yüzen şehri inşa etmenin, gelecek nesiller için yükselen deniz seviyesi tehdidine de bir çözüm sunacağı görüşünde. Olthuis, “Şehir içinde ve başkent Male’ye malların ve insanların taşınması için teknelerin kullanıldığı, yüzen sokakları olan, yürünebilir bir şehir olacak.” dedi. Olthuis, 2027’de 5.000 evde 20.000 kişinin yaşamasının planlandığını aktardı.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
CNN’ye göre, şehirde stüdyo daireler 150.000 $ ‘dan başlayan, aileye uygun konutlar ise 250.000 $’a kadar çıkan fiyatlarla satışa çıkacak. Yetkililer şehrin sakinlerin 2024’ün başlarında adaya taşınmaya başlamasını ve tüm şehrin 2027 yılına kadar tamamlanmasını bekliyor.
Şehrin alt kısmı, binaları ve yapıları akıntıya karşı güvende tutarken, onu dalgalara karşı destekleyen stabilizatörlere bağlanacak.
CNN’nin verdiği bilgilere göre modüler birimler yerel bir tersanede inşa edilecek ve ardından yüzen şehre çekilecek. Dalgalarla birlikte hafifçe dalgalanmasını sağlayan teleskopik çelik ayaklar üzerinde deniz tabanına vidalanan büyük bir su altı beton gövdeye bağlanacaklar. Şehri çevreleyen mercan resiflerin doğal bir dalga kıran görevi görmesi, şehri stabilize etmeye ve sakinlerini deniz tutmasını önlemeye yardımcı olması hedefleniyor.
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