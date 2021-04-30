Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek günü 1.397,82 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 469 bin 800 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD’nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.

HAFTAYA FAİZ KARARI VAR

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27’ye çıkacağı hesaplanıyor.

ALTIN

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 469 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2253 lira, satışta 8,2583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1696 lira, satışta 8,2023 lira olarak belirlemişti.

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