İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesinin” düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 ‘çalışma muafiyet izni belgesi’ düzenlenmiştir.”