Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecindeki desteklere ilişkin, “Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5’ine ulaşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti: “Tüm vatandaşlarımıza, 18 yaş üzerindeki herkese, aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum.”

Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edeceğini bildirdi.

YIL SONU İLK DEFA 200 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.”

BÜYÜME RAKAMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci çeyreğinde beklenen büyüme rakamlarına ilişkin, “İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarına ilişkin Erdoğan, “İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’lık ihracat artışı gerçekleşti. Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız.” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYESİ

“Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.”

YIL SONUNA KADAR İŞE ALINACAK İŞÇİLERİN SGK PRİM VE VERGİLERİNİ 12 AY BOYUNCA KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin, şöyle konuştu:

“İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı’ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.”

İLLER BANKASININ YURTDIŞI HİBE VE KREDİ ANLAŞMALARI

Erdoğan, İller Bankası’nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmalarıyla ilgili, “Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ REFORM PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Programı kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafın tüm kazançlarını vergi dışı bıraktıklarını söyledi.

KURUMLAR VERGİSİ ORANINI 2023’TEN İTİRABEN YÜZDE 20 SEVİYESİNE İNDİRİYORUZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kurumlar vergisi oranını, 2023’ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.”

YÜKSEK ENFLASYONLA MÜCADELE