İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İmamoğlu: Çok değerli bir bilim insanını kaybettik

Gündoğdu’nun vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu.

“Çok değerli bir bilim insanını kaybettik, üzgünüz.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yıllarını verdiği üniversitedeki çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilerim.”

Çok değerli bir bilim insanını kaybettik, üzgünüz. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yıllarını verdiği üniversitedeki çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2022

Oğuz Gündoğdu kimdir?

Balıkesir’in Badırma İlçesi’nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu’nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.