Serbest piyasada 8,4250 liradan alınan dolar, 8,4270 liradan satılıyor. 9,8820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8930 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,4250 liradan alınan dolar, 8,4270 liradan satılıyor. 9,8820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8930 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4270 liradan, avro 9,8840 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,4250 liradan alınan dolar, 8,4270 liradan satılıyor....Daha fazla oku
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