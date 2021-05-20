CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile "eşel mobil sistemi"nin iflas ettiğini savundu. Akın, yazılı açıklamasında,...Daha fazla oku
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra sahneye çıktı. İş dünyasındaki profesyonellerin ihtiyaçları dikkate alınarak özelleştirilmiş telefon Samsung’un en gelişmiş akıllı profesyonel düzey kamera teknolojisi, çok gelişmiş bir akıllı ekran ve diğer yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
ABD Merkez Bankası, 27-28 Nisan'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait...
Boşanma kararıyla gündemde olan Microsoft'un kurucusu milyarder iş adamı Bill Gates için yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basını Gates'in...
ABD'de konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon...
AB, birlik dışından nitelikli yabancı işçiler için 27 üye ülkede geçerli çalışma ve oturma izni şartlarında kolaylaştırmaya gidiyor. Avrupa Birliği...
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