Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, “2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir.” dedi.

Pekcan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019’da bu rakam 68 bin 457 idi. 2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. 2020’de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden oluştu.”

2020’de e-ticarette en fazla artış gösteren sektörleri açıklayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 38 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 artışla elektronik, yüzde 61 artışla yemek, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 artışla eğitim ve danışmanlık, yüzde 100 artışla çiçekçilik ve yüzde 189 artışla metalürji ve kimya sektörü olarak ön plana çıktı.”