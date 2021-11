Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Cumartesi günü Twitter’ta başlattığı anketle takipçilerinden Tesla hisselerinin %10’unu satıp satmama konusunda karar vermelerini istedi ve “bu anketin sonuçlarına bağlı kalacağını” söyledi. Anket bu akşam sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 57.9’u hisselerini satması yönünde oy kullandı.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021