KKTC’de faaliyet gösteren White Lotus Development, inşaat sektörüne yenilikçi, çağdaş ve sürdürülebilir projeler üretme hedefi ile kuruldu. Erinç Nailer ve Çiğdem Nailer kardeşler tarafından kurulan şirket KKTC’deki projelerini Türkiye, İngiltere, Hollanda, Hong Kong, ABD gibi ülkelerden yatırımcılara sunuyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

White Lotus Development, inşaat sektöründe yenilikçi, çağdaş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek hedefiyle 2015 yılında Erinç Nailer ve Çiğdem Nailer kardeşler tarafından KKTC Lefkoşa’da kuruldu.

Erinç Nailer (EN) şirketin satış ve pazarlama direktörlüğü, Çiğdem Nailer (ÇN) ise mimari ve proje direktörlüğü görevlerini üstleniyor. Şirket bugün proje geliştirmeden, inşaat yönetimine ve kiralamaya kadar geniş bir yelpazede hizmetler veriyor.

White Lotus kurucu ortakları ve direktörleri Erinç Nailer ve Çiğdem Nailer ile şirketi ve KKTC gayrimenkul piyasasını konuştuk.

Şirketinizin faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

Erinç Nailer: Aktif olduğu dönemde KKTC’de alanında en yenilikçi projeleri hayata geçirdiğimiz aile şirketimiz MESAN’daki 30 yıllık tecrübemiz ile bugün, White Lotus markası altında yine ilkleri inşa ediyoruz.

Hazırda gayrimenkul alanında, proje geliştirme, analiz ve tasarım, inşaat yönetimi ve denetimi ile satış ve satış sonrası hizmet ile mülk yönetimi, kiralama ve yeniden satış alanlarında çözümler sunuyor. Kaliteli, ihtiyaç odaklı, çevreye duyarlı projeler üretiyoruz.

KKTC’de hangi projeleri geliştirdiniz?

Çiğdem Nailer: Şirket olarak faaliyetlerimize proje geliştirme, tasarım, inşaat yönetimi ve denetim hizmetleri sunarak başladık. Ardından ana uzmanlık dalımız olan “development” alanındaki ilk kilometre taşımız, Lefkoşa’daki Akdeniz Sitesi oldu. Projemiz toplamda 5 blok ve 64 daireden oluşuyor.

Halihazırda yapımı ve satışı devam eden projelerinizden bahseder misiniz?

Çiğdem Nailer: Nisan 2021’de tamamlamayı hedeflediğimiz projemiz, Kuzey Kıbrıs’ta dünya standartlarında bir Business Center ve Residence projesi olan Celsus’u hayata geçiriyoruz. Şehrin imar planlarında Merkezi İş Alanları (MİA) bölgesi olarak düzenlenen ve tüm bakanlıklarla önemli kamu binalarının bulunduğu bölge, AB-Lefkoşa Belediyesi işbirliği ile yeniden planlanarak Walled City’ye entegre edildi.

Bu bölgenin ana arterinde bulunan, birbirinden tamamen bağımsız girişlere sahip aynı zemin üzerinde iki kule olarak tasarlanan Celsus Business Center & Residence’ın KKTC’de bir ilk olacak. Zemin katta her biri 150 m2 olan 8 adet konsept mağaza bulunuyor. 22 adet daire, 64 ofis, 157 adet kapalı ve açık otopark alanı da projede yer alacak.

2019 cironuz nedir? 2020 ciro hedefiniz nedir?

Erinç Nailer: Şirketimiz 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 büyüyerek 4 milyon dolar ciroya ulaştı. Bu yıl ciroda yüzde 100 oranında büyümeyi hedefliyoruz.

Yılda kaç gayrimenkul satıyorsunuz? Alıcılar arasında hangi ülkelerden yatırımcılar bulunuyor?

Erinç Nailer: Yıllık satışımız her geçen yıl iş hacmimizle birlikte büyümekte. Geçtiğimiz yıl bu sayı 48 iken bu yıl proje hacmimizin büyümesiyle geçtiğimiz yılki toplam sayıyı bu yılın ilk 4 ayında yakaladık. Bu yılın sonuna kadarki hedefimiz yapımı devam eden projemiz Celsus’un tamamını yatırımcıları ve kullanıcılarına ulaştırmak.

Projelerimize KKTC’de yaşayan müşterilerimizin yanında, Türkiye, İngiltere, Hollanda, Hong Kong, ABD gibi ülkelerden yatırımcılar ilgi gösteriyor. Bu ilgi yatırımcıya yönelik sunduğumuz gayrimenkul yatırım modellerimizle, yatırım getirisi oranlarıyla her geçen gün büyüyor.

KKTC’yi ve projelerinizi yatırımcı açısından cazip kılan etmenler nelerdir?

Erinç Nailer: Son yıllarda dünyada “buy to let” yani kiralamak için satın alınan emlak ve buna bağlı kredi sistemleri oldukça revaçta. Kuzey ve Orta Avrupa, Rusya, İngiltere, Türkiye gibi ülkelerdeki yatırımcılar bu yatırım modeline oldukça ilgi gösteriyor. KKTC’de de bu sistem gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Kıbrıs’ta ticari gayrimenkul alanında mülk sayısının az olması ve gelişen “buy to let” sisteminin de etkisiyle ticari mülk yatırımları değerleniyor. İç pazarda özellikle turizm ve eğitim sektörlerinin müşterilerine yönelik “buy to let” çözümlerine de yatırımcı ilgisi var. KKTC’de gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinin İngiliz Sterlini kullanılarak yapılması, kira getiri oranlarının yıllık yüzde 7 ile 10 arasında olması da yabancı yatırımcılar için cazibe yaratıyor.

Ülkemizdeki konut projelerine baktığımızda diğer pazarlara kıyasla finansal açıdan yatırım gelir dengesi yüksek olan bu yatırımların, sabit oturma izni gibi avantajları da var. Konut projelerinde Lefkoşa bölgesinde geçtiğimiz 10 yılda sterlin olarak yüzde 105 brüt değer artışı sağlandığını görüyoruz. Ticari gayrimenkulde ise bu rakam sterlin olarak yüzde 193’lere kadar yükseliyor. Bu nedenle KKTC, yatırımcılar için oldukça avantajlı fırsatlar sunuyor.

KKTC’de gayrimenkul yatırımı yapmak için en alt yatırım tutarı nedir?

Erinç Nailer: KKTC’de gayrimenkul yatırımı yapmak için minimum ya da maksimum tutar olarak bir sınırlama bulunmuyor. Ancak yabancı yatırımcılara yapılan satışlarda ortalama m2 95 ve gayrimenkule yapılan ortalama yatırım büyüklüğü ise 105 bin sterlindir.

Yatırımcı neden KKTC’yi tercih etmeli? Yatırımların dönüş süresi nedir?

Erinç Nailer: Kıbrıs gelişen ekonomisi, doğası ve karlı yatırım araçlarıyla yatırımcılar için gelecek vadeden bir pazar. Bunda konut ve ticari yapıların uygun fiyatlı ve gerçek değerinde olması, mülklerin getirilerinin döviz para birimlerinde kazandırması ve KKTC’nin sağladığı vergi avantajlarının çok büyük bir etkisi var.

Yatırımların dönüş süresi de 10 -14 yıl civarında. KKTC Tekno Park yasası ve yabancı yatırımcılara uluslararası şirket kurmaları halinde verilen vergi avantajları ile iş yeri kurma girişimleri ticari mülklere olan ilgiyi artırıyor.

KKTC’ye yatırımda neye dikkat edilmeli?

“KKTC’de yatırım yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken iki kriter var. İlki bir mülkün değer kazanabilmesi için devamlı bakımlı olması, yönetilmesi ve tasarımının her dönem değişen ihtiyaçlara hitap edecek şekilde inşa edilmesi.

White Lotus olarak kendi yatırımlarımızı kendimiz yönetmekteyiz. İkinci olarak Kıbrıs’taki yatırımlar; Sterlin kuru ve yüksek geri dönüş yüzdeleri sebebiyle tamamı karlı olarak algılanabiliyor. Hâlbuki karlılığı sağlayan en önemli etkenlerden biri yatırımcının piyasadan çekilme kararı aldığında mülkünün değer kazanıp kazanmayacağıdır. Biz yatırım yapmak isteyen kişilerin bir sorunla karşılaşmalarının önüne geçmek için bu iki unsura dikkat etmelerini öneriyoruz.”