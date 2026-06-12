Görenler katkı maddesi sanıyor ama yüzde 100 gerçek: Tamamen doğal "Beyaz Bal" tezgahlarda

Çocukların beyaz balı çok sevdiğine de değinen Çay, fındık kreması veya çikolata yerine ekmeğe sürerek tüketebildiğini, bal sevmeyen çocuklar bunu yemeyi çok sevdiğini kaydetti. Gerçek balın önemli bir özelliğinin kristalleşmesi olduğuna özellikle vurgu yapan Çay, "Bu bal da zaten doğrudan kristal olmuş oluyor. Bu balın sahtesinin olması imkansız. Sahte bal çünkü bu şekilde kristalleşmez. Beyaz bal tükettiğiniz zaman yüzde 100 gerçek bal diyebiliriz. Sahte balı bu şekilde kristalleştiremezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.