Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayına ait Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, nisan ayında cari işlemler hesabı 5.695 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.819 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık Eylül 2025 döneminden beri ilk defa düşüş gösterdi

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş göstererek Nisan ayında yaklaşık 37 milyar ABD dolarına geriledi. Ayrıca, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,8 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,8 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,2 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, Nisan ayında 3.670 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.685 milyon ABD doları ve 2.882 milyon ABD doları oldu.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar dolar oldu

2026 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları, krediler 48,2 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,7 milyar ABD doları katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları arttı

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 447 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.087 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 164 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.