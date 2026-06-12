12 Haziran 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 12 Haziran 2026 Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken, altın almak ya da birikimlerini değerlendirmek isteyenler güncel rakamları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 12 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

12 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.219,9 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.379 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.739 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.987,27 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.376 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.183 dolar

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