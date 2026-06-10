Borsa İstanbul günü yatay kapattı: Gözler TCMB'nin faiz kararında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde günü yatay bir görünümle kapattı. Endeks 13.744,64 puana yükselirken, yatırımcılar hem yurt içindeki para politikası kararını hem de uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor.

BIST 100 günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2,75 puan artarak 13.744,64 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 151,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen finansal kiralama faktoring olurken yüzde 1,93 prim yaptı. En sert düşüş ise yüzde 2,97 ile spor sektöründe görüldü.

Küresel gelişmeler piyasaları etkiledi

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,2 seviyesine yükselmesi risk iştahını sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve bölgede yaşanan askeri gelişmeler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Yurt içinde piyasaların ana gündem maddesini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı oluşturuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

İşte yakından takip edilecek veriler

Analistler, BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan seviyelerini direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor. Ayrıca yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verileri yakından takip edilecek.