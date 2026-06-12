Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, bu anket döneminde yüzde 29,14 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,82 iken, bu anket döneminde yüzde 23,81 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,43 iken, bu anket döneminde yüzde 18,29 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Faiz beklentileri belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,47 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 54,69 TL iken, bu anket döneminde 55,72TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri de belli oldu

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak açıklandı. GSYH 202 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.