sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA), %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Ulusal Faktoring’in 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 1.080.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 540.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı diğer kar yedeklerinden karşılanacak.

Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 11 Haziran 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 12 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 15 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Ulusal Faktoring’in sermaye artırımına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Haziran 2026 tarih ve 34/996 sayılı kararı ile onaylandı. Şirketin sermaye maddesine ilişkin esas sözleşme tadili de SPK tarafından uygun bulundu.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)



• %100 Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,91 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)