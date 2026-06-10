Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) ve Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)



• Pay Başına Brüt Temettü: 1,00 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,85 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 12,98 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,02125 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 247,10 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)