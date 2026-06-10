Wall Street'te teknoloji baskısı: Çip rallisi kısa sürdü, S&P 500 ve Nasdaq düştü

Geçen hafta cuma günü sert düşen çip hisselerindeki toparlanmayla güne pozitif seyirle başlayan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, satış baskısının yeniden başlamasıyla kazançlarını geri verdi.

Piyasaların açılışından bir süre sonra gün içi zirvelerine çıkan endekslerin yükseliş ivmesi kısa sürdü. Halihazırda yaşanan kayıplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye ait Apache helikopterini düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıklaması sonrasında arttı.

Gün içinde 51.260,92 puana kadar çıkan Dow Jones endeksi, Trump'ın açıklaması sonrasında yüzde 1,1 düşüşle 50.211,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,3 azalarak 7.237,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,7 düşüşle 24.980,38 puana indi ve son bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Dow Jones endeksi dün akşam TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 50.716,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kayıpla 7.342,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 azalarak 25.495,37 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de yarın açıklanacak mayıs ayı tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü gerçekleşmesi beklenen SpaceX'in halka arzı öncesinde temkinli bir duruş sergilediğini belirtiyor.

Infrastructure Capital Advisors CEO'su Jay Hatfield, yatırımcıların büyüme hisselerinden çıkıp, boğazın açılmasından fayda sağlayabilecek Home Depot gibi döngüsel büyüme hisselerine yöneldiğini belirtti. Hatfield, Haziran ayının genellikle hisse senetleri için iyi bir ay olmamasının yanı sıra, bu haftanın sonlarında gerçekleşecek olan SpaceX halka arzının da piyasa üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Hatfield, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence herkes biraz gergin. Bu halka arzı geride bırakana kadar dalgalı bir seyir göreceğiz" dedi.

OpenAI Pazartesi geç saatlerde gizli bir şekilde halka arz başvurusunda bulunarak yapay zeka ticaretine olan coşkuyu artırdı. Uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX ise Cuma günü tarihin en büyük halka arzı olmaya hazırlanıyor. Bu arz, bazıları tarafından yapay zeka odaklı boğa piyasasını körükleyen bir unsur olarak görülse de bazı yatırımcılar 1,75 trilyon dolarlık bu değerlemenin trendin zirve noktası olabileceğinden endişe ediyor.