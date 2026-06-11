Borsada faiz kararı etkisi: Endeks gün içinde dalgalandı, kapanışta yatay kaldı

Borsa İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası endekslerde dalgalanmalar yaşandı. Gün içinde 13.889 puanı gören BIST 100 endeksi, kapanışa doğru gelen satışlarla ivmesini kaybederek günü yatay seyirle 13.743,50 puandan tamamladı.

TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağındaydı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, yatırımcılar bankanın gelecek döneme ilişkin mesajlarını da yakından izledi. Faiz kararının ardından BIST 100 endeksi gün içinde yükselişini hızlandırsa da bu hareket kalıcı olmadı.

Endeks zirveyi gördükten sonra geri çekildi

BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 13.889,62 puana kadar yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde gelen kar satışlarıyla birlikte endeks kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. Gün sonunda endeks önceki kapanışa göre yalnızca 1,14 puan gerileyerek 13.743,50 seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Toplam işlem hacmi ise 177,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık yükseldi, turizm sektörü geriledi

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Günün en fazla yükselen sektörü yüzde 2,33 ile iletişim olurken, en sert kayıp ise yüzde 3,08 ile turizm sektöründe yaşandı.

Halkbank açıklaması piyasada etkili oldu

Gün içindeki yükselişte, Halkbank'ın banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklaması da etkili oldu. Şirket haberleri ve TCMB'nin faiz kararı birlikte değerlendirilirken, endeks gün içinde güçlü bir performans sergilese de kapanışta dengelendi.

Küresel gelişmeler ve yeni veriler izlenecek

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. ABD'nin saldırıları durdurduğuna yönelik haber akışı ise uluslararası piyasalarda risk iştahını destekledi.

Öte yandan ekonomistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında yaklaşık 5 milyar 437 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ayrıca yurt dışında Japonya, İngiltere, Almanya ve ABD'den gelecek makroekonomik veriler piyasaların yönü açısından yakından izlenecek.