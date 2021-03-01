Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto paralarla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıların paylaşıldığı belirtilerek, “Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz.

Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BBDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması pic.twitter.com/TlbVV0Zty3 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 1, 2021

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