Meteoroloji, İstanbul çevrelerinde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması öngörülür.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.