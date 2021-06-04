Capital Dergisi, bu yıl 21.’sini gerçekleştirdiği (Mayıs 2021) Türkiye’nin En Güçlü 30 İş Kadını Araştırması’nı açıkladı. Listede bu yıl da ilk sırada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bulunuyor. İşte Türkiye’nin en güçlü kadınları…

Kadınların iş dünyasındaki gücüne vurgu yapan bu çalışmayla milyarlarca dolarlık yatırımlarla ekonomiye ve istihdama yön veren, sadece işteki performanslarıyla değil sivil toplum örgütlerindeki etkin rolleri ve yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumu etkilemeyi başaran isimleri bir araya getiriyor. Bu yıl da birbirinden değerli isimleri buluşturan araştırma, 30 güçlü kadını ve onları güçlü kılan özelliklerini ortaya koyuyor.

Listede ilk 6’sında sırasıyla Güler Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Semahat Arsel, Begüm Doğan Faralyalı, Hanzade Doğan ve Carolin Koç yer aldı.

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