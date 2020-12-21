Global ekipman üreticisi EBARA, pompa ve pompa sistemleri üreticisi Vansan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 hissesini satın almak için anlaşma imzaladı.

Dünyanın en büyük ekipman üreticilerinden EBARA, Vansan’ın yüzde 100 hissesini Turk Ventures Advisory şirketinin danışmanlığını yaptığı uluslararası kurumsal yatırımcılardan ve kurucu ortaktan satın almak üzere sözleşme imzaladı. Satın alma da Vansan ve ortaklarını Pragma temsil etti.

İşlemin Rekabet Kurumu onayını takiben 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada, Vansan’ın EBARA için rekabetçi ve yüksek teknolojiye sahip bölgesel bir üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.