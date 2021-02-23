Türkiye’de mart ayından itibaren kademeli normalleşme başlayacak. Yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının belirlediği ölçüde kararlar alacak. Peki bu kararlarda kriterler neler olacak? TRT Haber’de yayınlanan Birinci Sayfa programında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kademeli normalleşmede bakılacak 5 önemli kriteri açıkladı. Aydın’ın verdiği bilgiye göre kriterler şöyle:

1- Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı

2- İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları

3- PCR testlerindeki harita göz önüne alınacak. Kaç kişiye koronavirüs testinin yapıldığı kararlarda belirleyici olacak.

4- Şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi göz önünde bulundurulacak.

5- Şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu. Kaç kişiye aşı yapıldığı da “yerinde karar” döneminin belirleyici faktörleri arasında yer alacak.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Gevşeme kararı sonrası vaka artarsa yeniden kısıtlamaya gidilecek. TRTHaber’in haberine göre restoranların kaç kişi kapasiteyle hizmet vereceği de belirlenecek. Restoranların girişlerinde HES Kodu sisteminin devreye alınması da bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da kademeli olarak il bazında kaldırılması bekleniyor. Ancak genel bir karar yerine il bazında karar alınarak salgının seyrine bakılacak.