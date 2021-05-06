Kervan Gıda, halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi. Kurum, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hissesini satın almak için imza attı.

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk adımını attı. Kervan Gıda, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak üzere gerekli adımları attı.

Satın alma sürecini değerlendiren Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markamızın konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalarımız nihai sonuca ulaştı. Polonya’nın değerli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladık” dedi.

Süreç 2021 ikinci çeyrekte tamamlanacak

Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığına değinen Oğuz Ay, “ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra, Polonya’nın en eski ve önde gelen yumuşak şeker üreticileri arasında yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon euro ve 49,9 milyon euro seviyesinde. Şirketler, Polonya’da toplam dört fabrika ile yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. Polonya’da yumuşak şeker kategorisinde yüzde 38’lik üretici pazar payıyla lider durumda bulunuyor. Özellikle büyük zincir mağazalar ve modern ticaret kanallarında güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów’un 600’den fazla çalışanı bulunuyor. Avrupa’daki gücümüze güç katacak bu anlaşmadan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gelecek planlarına da değinen Ay, “Bu hamle sonrasında şirketin karlılığına odaklanarak yumuşak şeker üretim kapasitemizin artırılması, Kervan Gıda’nın know-how aktarımı ve teknik yetkinlikleriyle birlikte operasyonel verimliliğin optimize edilmesi, fabrika, makineler ve üretim hatlarının şirketimizin bölgesel üretim planları ve gelecek stratejisi doğrultusunda düzenlenmesi hedeflerimizden bazıları” diye konuştu. “Ayrıca markaların gelecek stratejilerimize paralellik gösterecek şekilde Avrupa kanallarında konumlandırılması bir diğer amacımız. ZPC Otmuchów ve PWC Odra’nın üretim kapasitesi, dağıtım kanalları ve mevcut müşteri portföyü vasıtasıyla yumuşak şeker üretiminde ve satışında önemli bölgesel sinerjiler yakalamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ana hissedar konumuna gelecek

Kervan Gıda’nın edindiği hisseler vasıtasıyla ZPC Otmuchów’un ana hissedarı konumuna geleceğine değinen Kervan Gıda Mali İşler Direktörü Adem Demir de, “Polonya menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Management’ın ZPC Otmuchów’daki yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 arasındaki hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’daki yüzde 26,95’lik hissesini satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladık. ZPC Otmuchów hisselerini 23,5 milyon euro yüzde 100 şirket değeri üzerinden satın alacağız. PWC Odra’nın ise yüzde 26,95’lik hisse alımını 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.