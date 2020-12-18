Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan İstanbul’daki koronavirüs vakalarıyla ilgili şu değerlendirmeleri paylaştı:

İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul’daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISI: EN YÜKSEK CAN KAYBI *

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 103 olarak kayda geçti, 246 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye’de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552’ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503’e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz.” dedi.