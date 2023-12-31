ARA
Bist 100
7470,18
1%
Bist 100
Dolar/TL
29,4981
0,1654%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6311
-0,1227%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
-0,2381%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,37
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.

31 Aralık 2023 | 18:18
Son Güncellenme: 31 Aralık 2023 | 18:24
0
Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi. Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
 
Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 
2024 yılı; 
•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, 
•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, 
•Kur korumalı sistemin sonlandığı, 
•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, 
•Bütçe disiplininin tesis edildiği, 
•Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. 
Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,37 0,02%
  • ALTIN ONS 2062,74 -0,19%
  • BIST 100 7470,18 1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4981 0,1654%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6311 -0,1227%
  • EURO/USD 1,1039 -0,2381%
  • INGILIZ STERLINI 1,27484 0,12213%
  • JAPON YENI 140,981 -0,272%
  • KANADA DOLARI 1,32497 0,16253%
  • RUS RUBLESI 89,25 0,8475%
Günün En Çok Okunanları
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
Uçakta sigara içmenin cezası artırıldı
GERİ
İLERİ
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL