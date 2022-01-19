KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yağan, kar yağışının cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde görüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Cuma günü Marmara Bölgesi’nin güneyinde, İç Anadolu’nun kuzey doğusunda yoğun kar yağışları olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca hızlı ve kuvvetli sıcaklık düşüşünün olacağını da tahmin ediyoruz. Cumartesi günüyle birlikte sistem yurdumuzun büyük bir kısmını etkisi altına alacak, pazardan çarşamba gününe kadar yurdumuzun büyük bir kesiminde yer yer kar yağışlarına sebep olacak.”

Cuma günü Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir civarının, cumartesi ise Eskişehir, Kütahya, Afyon civarının yoğun kar yağışı alacağı uyarısında bulunan Yağan, “Özetle Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun kuzey batısındaki illerimizde yoğun kar yağışı olacağını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var. Vatandaşlarımızın bu çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Söz konusu çığ tehlikesinin haftaya çarşamba ve perşembe gününe kadar etkisini arttıracağını düşünüyoruz.” dedi.