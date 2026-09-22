333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e yanaştı: 4 bine yakın turist getirdi

Marmaris, kruvaziyer turizmi kapsamında bir kez daha yabancı turistleri ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden Panama bayraklı "MSC Divina", 3 bin 893 turistle Marmaris'e ulaştı.

333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.