333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e yanaştı: 4 bine yakın turist getirdi

Marmaris, kruvaziyer turizmi kapsamında bir kez daha yabancı turistleri ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden Panama bayraklı "MSC Divina", 3 bin 893 turistle Marmaris'e ulaştı.
333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.
1 Gemide personelle beraber 5 binden fazla kişi bulunuyor
Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 3 bin 893 yolcu ve 1288 personelin bulunduğu belirtildi.
2 Tarihi yerler ziyaret edildi
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
3 Günübirlik turlara da katıldılar
Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.
4 Napoli Limanı'na hareket edecek
"MSC Divina"nın bir sonraki durağının Napoli Limanı olacağı öğrenildi.