Emekli promosyonunda son 8 güne girildi: Ödemeler 35 bin TL'ye çıktı! İşte banka banka güncel promosyon tablosu

Emekli maaşı promosyonlarında 30 Eylül’e kadar geçerli olan kampanyalar için son 8 güne girildi. Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar genellikle 20-25 bin lira arasında değişirken, bazı bankalarda ek ödemelerle birlikte tutar 35 bin liraya kadar çıkıyor.

Ancak promosyon tutarının üst sınıra ulaşması için maaşın bankaya taşınmasının yanı sıra bazı ek şartların da karşılanması gerekiyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen harcama tutarına ulaşma, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtırma ve sigorta poliçesi yaptırma, bankaların ek ödeme için aradığı koşullar arasında yer alıyor.

Taahhüt işlemlerini tamamlayan emekliler, promosyon ödemelerini belirlenen süreç doğrultusunda hesaplarında görebiliyor. Nakit promosyonun dışında sağlanan ek ödemelerin kapsamı ve bunlar için aranan şartlar ise her bankanın kampanyasına göre farklılaşıyor.

Peki, bankaların güncel emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonlarında son durum ne? İşte 22 Eylül 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları ve kampanya detayları...