Emekli promosyonunda son 8 güne girildi: Ödemeler 35 bin TL'ye çıktı! İşte banka banka güncel promosyon tablosu

Emekli maaşı promosyonlarında 30 Eylül’e kadar geçerli olan kampanyalar için son 8 güne girildi. Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar genellikle 20-25 bin lira arasında değişirken, bazı bankalarda ek ödemelerle birlikte tutar 35 bin liraya kadar çıkıyor.
Ancak promosyon tutarının üst sınıra ulaşması için maaşın bankaya taşınmasının yanı sıra bazı ek şartların da karşılanması gerekiyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen harcama tutarına ulaşma, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtırma ve sigorta poliçesi yaptırma, bankaların ek ödeme için aradığı koşullar arasında yer alıyor.
Taahhüt işlemlerini tamamlayan emekliler, promosyon ödemelerini belirlenen süreç doğrultusunda hesaplarında görebiliyor. Nakit promosyonun dışında sağlanan ek ödemelerin kapsamı ve bunlar için aranan şartlar ise her bankanın kampanyasına göre farklılaşıyor.
Peki, bankaların güncel emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonlarında son durum ne? İşte 22 Eylül 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları ve kampanya detayları...
1 İş Bankası Eylül ayı emekli promosyon tutarları
İş Bankası, emekli maaşını 30 Eylül'e kadar bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak 10 bin TL'ye varan ek promosyonla birlikte toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
Bunun yanında promosyon tutarı, aylık net maaşa göre değişiyor.
Aylık net maaşı 9 bin 999 TL'ye kadar olanlara 16 bin 250 TL,
Aylık net maaşı 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 20 bin TL,
Aylık net maaşı 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 22 bin 500 TL,
Aylık net maaşı 20 bin TL ve üzeri olanlara ise 25 bin TL'ye kadar promosyon veriliyor.
2 Yapı Kredi güncel emekli promosyon tutarları
Yapı Kredi, 30 Eylül 2026'ya kadar SGK Promosyon Taahhüdü veren emekli müşterilerin 30 bin TL’ye varan nakit promosyondan yararlanabileceğini açıkladı.
Yapı Kredi'nin promosyon ödemeleri aylık net maaş tutarına göre şöyle:
9 bin 999 TL'ye kadar net maaş alanlara: 15 bin 250 TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara: 21 bin TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara: 25 bin 500 TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
3 Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?
Garanti BBVA, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Garanti BBVA'da nakit promosyon tutarı, emeklilerin maaş aralığına göre değişiyor. Buna göre;
Emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olanlara 6 bin 250 TL nakit promosyon,
10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL nakit promosyon,
15 bin-20 bin TL arasında olanlara 12 bin 500 TL nakit promosyon,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
4 DenizBank emekli promosyonunda güncel tutarlar
DenizBank, 30 Eylül’e kadar yeni hesap açarak emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenler ile mevcut 3 yıllık taahhüdünü yenileyen emeklilere 30 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
DenizBank'ta promosyon ödemeleri, emeklilerin aylık net maaş tutarına göre belirleniyor. Buna göre,
9 bin 999 TL'ye kadar net maaş alanlara 20 bin TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 24 bin TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 27 bin TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
5 QNB Eylül 2026 emekli promosyonu ne kadar?
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.
QNB'de promosyon ödemeleri, emeklilerin aylık net maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre;
9 bin 999 TL'ye kadar net maaş alanlara 8 bin 500 TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 13 bin 500 TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 16 bin 500 TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 20 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
6 ING'den eylül ayında emeklilere 32 bin TL promosyon
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 32 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.
ING'de promosyon tutarları, emeklilerin aylık net maaş miktarına göre belirleniyor. Buna göre,
9 bin 999 TL’ye kadar net maaş alanlara 23 bin 250 TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 27 bin TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 29 bin 500 TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 32 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
7 Akbank Eylül 2026 emekli promosyonu ne kadar?
Akbank, 30 Eylül 2026'ya kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Akbank'ta da promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş tutarına göre değişiyor. Buna göre,
9 bin 999 TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 12 bin 500 TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
8 Şekerbank Eylül 2026 emekli promosyonu ne kadar?
Şekerbank, emeklilere 35 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Şekerbank'ta toplam promosyon tutarı, emeklilerin aylık net maaşına göre değişiyor. Buna göre,
9 bin 999 TL'ye kadar net maaş alanlara 23 bin TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 26 bin TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 32 bin TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 35 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
9 VakıfBank'tan emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 30 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.
10 Türkiye Finans Eylül 2026 emekli promosyonu ne kadar?
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 32 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Türkiye Finans'ta promosyon tutarları, emeklilerin aylık net maaşına göre değişiyor. Buna göre,
9 bin 999 TL ve altında net maaş alanlara 18 bin TL promosyon,
10 bin-14 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 23 bin 500 TL promosyon,
15 bin-19 bin 999 TL arasında net maaş alanlara 27 bin TL promosyon,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.