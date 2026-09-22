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  • İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

AKOM, İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Çarşamba gece saatlerine kadar kent genelinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıkların 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da çarşamba gece saatlerine kadar etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. AKOM tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Hafta boyunca hava nasıl olacak?

AKOM, İstanbul'da hafta boyunca beklenen hava koşullarına ilişkin tahminlerini de paylaştı. İşte gün gün hava sıcaklıkları ve yağış tahminleri...

23 Eylül Çarşamba

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük 14°C, en yüksek 19°C

Yağış miktarı 30-60 kg arası

24 Eylül Perşembe

Parçalı ve az bulutlu 

En düşük 13°C, en yüksek 21°C

Yağış beklenmiyor

25 Eylül Cuma

Parçalı bulutlu. 

En düşük 14°C, en yüksek 22°C

Yağış beklenmiyor

26 Eylül Cumartesi

Gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük 16°C, en yüksek 24°C 

Yağış miktarı 10-20 kg arası

27 Eylül Pazar

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 

En düşük 16°C, en yüksek 20°C

Yağış miktarı 20-50 kg arası

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