Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Migros’a, sürdürülebilir büyüme stratejilerini desteklemeleri için 60 milyon Euro kredi tahsis etti.

Migros, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro tutarında kredi sağladı. Şirket, bu finansman ile işgücünde cinsiyet dengeli bir istihdam sağlama çalışmalarını ve mağaza ağının enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’nin 81 ilindeki 2 bin 300’e yakın mağazası ve online hizmetleriyle faaliyetlerini sürdüren Migros’un sürdürülebilirlik yaklaşımı, iş modelinin merkezinde yer alıyor. EBRD kredisi ile Migros, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen aksiyon planlarını geliştirmeyi ve iş süreçlerinde kadınlar için daha fazla kariyer imkanı yaratan sorumlu işe alım stratejilerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, perakende sektöründeki ilave iş gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 2 binden fazla kadın çalışanı işe almayı planlıyor.

Migros ayrıca, artan müşteri talebini karşılamak için yeni mağazalar açarken veya mevcut mağazalarını yenilerken, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri yönelmeyi amaçlıyor. Özel markalı ürünlerinin çevresel ayak izini azaltmak için de EBRD ile birlikte çalışacak.” denildi.