Moderna’dan yapılan aşı açıklaması borsalarda alımları desteklerken, 1900 dolar direncini zorlayan ons altın haberle birlikte aşağı yönlü tepki vermeye başladı. New York borsasında, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı yapan şirketlerinin hisselerinde yükseliş görüldü.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 29.817,02 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.612,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 11.843,99 puandan işlem görmeye başladı. Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler, endekslerin pozitif bir seyir izlemesinde etkili oldu. Bir şirketten daha aşı açıklaması var: Yüzde 95.4 etkili Pfizer ve BioNTech’in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan da Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech de geçen hafta, Kovid-19’a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu. Aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere ilişkin haberler ekonomik toparlanmaya dair umurları artırırken, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı yapan şirketlerinin hisselerinde yükseliş görüldü. Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

Gedik Yatırım’dan yapılan açıklamada ise, ard arda gelen aşı haberlerinin piyasaları şimdilik rahatlattığı belirtilirken, risk iştahının toparlanmasını desteklediği kaydedildi. Açıklamada, “Kısa vadede net sonuç daha önemli olacaktır. Bu çalışmaların sonucunda aşıların dağıtımı filan derken aslında önümüzde yine hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Yine de dünya genelinde artan vaka sayılarına karşın aşı çalışmalarına dair gelişmeler endişeleri bir nebze de olsa törpülüyor. Risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Unutmamak gerekiyor, hassas günlerden geçiyor ve aşı çalışmalarında en ufak bir sekteye uğrama durumu, piyasaların aldıklarını geri vermesine neden olabilir. Şimdiden güçlü bir risk iştahının oluştuğunu bu anlamda düşünmüyorum. Bir süre piyasalar bunu fiyatlar ancak ülke genelinde kapanmalar artarsa borsalardaki satışları tetikleyebilir” denildi.

Aşı haberlerinin güvenli limanlara olan talebinde zayıflamasına neden olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Moderna’nın aşı haberi öncesinde 1900 dolar direncini zorlayan ons altın, aşı haberiyle yeniden aşağı yönde tepki vermeye başladı. Altın içinde oynaklığın yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Altındaki yön arayışının sürmesini bekliyorum. Bu süreçte 1900 dolar seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu direncin aşılması durumunda kademeli bir şekilde toparlanmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda 1905-1910 ve 1912 dolar dirençleri takip edilebilir. Altında ana destek 1850 dolar seviyesinden geçiyor yani olası satışlar yine bu desteğe kadar karşılanırsa altında yerini tepki alımlarına bırakabilir. Altın için yeni bir trendden bahsetmemiz için aşağıda 1850 dolar ve yukarıda 1900 dolar kırılma noktaları olarak izlenebilir” denildi.