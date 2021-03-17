Yeni normalimiz haline gelen sosyal mesafe, online ile fiziki çalışmanın harmanlandığı hibrit modelleri doğurdu. Hilton’dan Dedeman’a Wyndham’dan Elite World Hotels’e kadar otel zincirleri de hibrit hizmetlerini hayata geçirdi.

Turizm sektörü, pandemide aldığı yaraları sarmak için değişen müşteri talepleri doğrultusunda dönemin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni ürünler sunma çalışmaları yapıyor.

Hilton’dan Dedeman’a, Wyndham’dan Elite World Hotels’e kadar yerli-yabancı zincirler yeni normalde öne çıkan sosyal mesafe kurallarının uygulandığı hibrit modelleri hayata geçirdi.

Toplantı ve etkinliklerin hem fiziki ortamda hem de online olarak uzaktan yapılmasını sağlayan ve teknoloji ile beslenen bu karma modellerle iş dünyasının hayatının kolaylaştırılması, atıl kalan otelleri hareketlendirmesi hedefleniyor.

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