OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hayata geçirilen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleşti.

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlarda hizmet verecek olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı, küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya hazırlanıyor.

Köstence’den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi’nde tamamlanan ilk deneme seferinde ithal araçlar limandan tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanı, gelecek günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek.

Japon NYK işbirliği ile hayata geçirilen limanın, Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılaması ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Liman, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Deniz taşımacılığındaki düşük maliyet, Ro-Ro limanlarının potansiyelini artırıyor

Toplam taşımacılıktaki payı yüzde 90 olan deniz yolu taşımacılığı, maliyeti en düşük taşımacılık yöntemi olarak tüm dünyada giderek daha çok talep görüyor. Maliyet avantajının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik adına ülkelerin deniz yolu ve demir yolu taşımacılığına yönelmesiyle potansiyeli artan Ro-Ro limanları ile de şirketlerin multimodal taşımaları daha çok tercih ettiği görülüyor. Tüm bunlarla birlikte, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde, kara yolu taşımacılığını azaltıcı, deniz yolu taşımacılığını özendirici ve artırıcı politika değişikliği planlanıyor.