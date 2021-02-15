Platinin ons fiyatı 1293 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü. Platin fiyatları sanayi talebinde toparlanma ve sıkı emisyon kurallarının metali destekleyeceği beklentisiyle yaklaşık 7 yılın zirvesine çıktı.

Otomotiv sektörünün elektrikli araç üretimine yönelmesinin de etkisiyle, platinin fiyatı yüzde 3.16 artışla ons başına 1293 dolara yükselerek, Eylül 2014’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bugün Jaguar Land Rover da şirketin 2039 yılına kadar karbon nötr olmasının hedeflendiği yeni küresel stratejisini açıkladı. Açıklamada, Jaguar’ın 2025 itibarıyla tamamen lüks elektrikli otomobil markası haline getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Tüm Jaguar Land Rover araçlarının 2030’a kadar tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelinin çıkarılmasının, ilk elektrikli Land Rover modelinin ise 2024’te sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Altında ise gerileme sürüyor.