Türkiye’de geliştirilen pektus cihazları dünya pazarına açılıyor

Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki ihracat potansiyeli, yüksek katma değerli medikal cihazların yeni pazarlara açılmasıyla büyüyor. Bu alanda faaliyet gösteren Pectuslab, göğüs duvarı şekil bozukluklarının ameliyat dışı tedavisinde kullanılan cihazlarını uluslararası sağlık ürünleri kanallarına taşıyor. Bora Yüksel tarafından kurulan şirketin ürün portföyünde, çukur göğüs olarak bilinen pektus ekskavatum için geliştirilen Gvacuum Dynamic vakum bell ile çıkık göğüs olarak bilinen pektus karinatum için geliştirilen Gpad pektus karinatum ortezi öne çıkıyor.

Şirketin açıkladığı bilgilere göre Pectuslab ürünleri 47’den fazla ülkede yer alıyor. İspanya, Romanya, Polonya ve İngiltere öne çıkan pazarlar arasında bulunurken; Güney Afrika, Kuveyt, BAE, Ekvador ve Kolombiya da şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında. ABD, Arjantin ve Hong Kong’da ise kayıt süreçleri devam ediyor. İngiltere merkezli medikal ürün şirketi Steeper’ın Gvacuum ve Gpad ürünlerini Pectuslab üretici adıyla portföyünde listelemesi de şirketin uluslararası dağıtım kanallarındaki varlığının örneklerinden birini oluşturuyor.

Klinik deneyim teknolojiye dönüştü

Pectuslab’in ürün geliştirme sürecinin arkasında pektus alanında yaklaşık 20 yıllık klinik deneyim bulunuyor. Prof. Dr. Mustafa Yüksel, göğüs duvarı deformitelerinde daha az invaziv cerrahi yöntemlerin Türkiye’de uygulanmasında öncü ekiplerden birinde yer alırken, meslektaşı Prof. Dr. Ahmet Önen ile geliştirdiği pektus barıyla da bu alandaki çalışmalara katkı sağladı. Bugün bu birikim, oğlu Bora Yüksel’in kurduğu Pectuslab’de medikal teknoloji ve girişimcilik ekseninde devam ediyor.

Şirketin geliştirdiği Gvacuum Dynamic, uygulama sırasında negatif basıncı ölçen ve seçilen düzeyde tutmayı hedefleyen sistemiyle vakum bell teknolojisini daha ölçülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sistemin kullanıldığı 78 hastalık karşılaştırmalı araştırmanın 2026 yılında Journal of Pediatric Surgery’de yayımlanması ise ürün geliştirme sürecinin klinik araştırmayla buluşmasını sağladı.

Hedef yeni pazarlarda büyümek

Pectuslab Kurucusu Bora Yüksel, şirketin büyüme stratejisinde yeni ülkelere açılmanın yanı sıra mevcut pazarlardaki dağıtım ağını güçlendirmeye odaklandıklarını belirtiyor. Şirketin gelecek dönem planında kayıt süreçlerinin tamamlanması, yeni uluslararası iş ortaklıklarının geliştirilmesi ve ürün ailesinin Ar-Ge çalışmalarıyla genişletilmesi bulunuyor.

Yaklaşık 20 yıl önce klinik çalışmalarla başlayan süreç, bugün Türkiye’de geliştirilen pektus teknolojilerinin uluslararası pazarlara taşındığı bir medikal teknoloji girişimine dönüşüyor.