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  • Marmaris'e 194 metrelik kruvaziyer geldi: Rotasında Antalya da var

Marmaris'e 194 metrelik kruvaziyer geldi: Rotasında Antalya da var

Muğla'nın turizm merkezlerinden Marmaris, bir kruvaziyer gemisini daha ağırladı. "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, 447 turistle ilçeye ulaşırken Marmaris Limanı'nda hareketlilik yaşandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris'e 194 metrelik kruvaziyer geldi: Rotasında Antalya da var

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 447 yolcu taşıyan "Astoria Grande" adlı kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Bodrum Limanı'ndaki ziyaretini tamamlayarak Marmaris'e hareket eden Palau bayraklı gemi, ilçeye ulaşmasının ardından limandaki büyük iskeleye yanaştı.

1 Kruvaziyerin uzunluğu 194 metre

Kruvaziyerin uzunluğu 194 metre

194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

2 Bazı turistler günübirlik turlara katıldı

Bazı turistler günübirlik turlara katıldı

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

3 Antalya Limanı'na hareket edecek

Antalya Limanı'na hareket edecek

"Astoria Grande"nin gece demir alarak Antalya Limanı'na gideceği öğrenildi.
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