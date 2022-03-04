Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.

AA muhabirin derlediği bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat’tan 2 Mart’a kadar, Rus şirketlerinin Londra’daki hisse değerlerinde önemli kayıplar yaşandı.

Batılı ülkeler, Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlarla, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.