ABD’de seçim yarışı devam ediyor. Kritik eyaletlerde artık son düzlüğe girdi. Demokratların adayı Joe Biden seçim yarışında şu an önde, Cumhuriyetçiler ise sonuçlara itiraz ediyor.

JOE BIDEN’IN MESAJI *

Seçim yarışını önde götüren Demokratların başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

ABD’de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ‘‘Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.” dedi.

ABD’deki seçim şu an devam ettiği şekliyle sonuçlanırsa Joe Biden, kendisine Başkanlık yolunu açacak 270 delegeye ulaşıyor. Biden’ın geride olduğu Pensilvanya ve Georgia’da da oy farkı azaldı, seçim yarışı kafaya kafaya geldi.

TRUMP’TAN YENİ MESAJLAR *

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

Trump, “Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz.” ifadesini kullandı.

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, “Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık.” değerlendirmesinde bulundu.

ANKET ŞİRKETLERİ YANLIŞ BİLGİ VERDİ *

Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, “Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi.” diye konuştu.

SENATODA ÇOĞUNLUĞU KORUDUK *

Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, “Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik.” dedi.

Sonuçların henüz netleşmediği Arizona’da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, “Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz.” ifadesini kullandı.

Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.

‘TÜM YASAL OYLAR SAYILMALI’ *

Joe Biden’ın ve Demokratlar’ın “tüm oylar sayılmalı” çağrılarına da yanıt veren Trump, “Biz burada ‘yasal’ kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz.” yorumunda bulundu.

‘ORTADA ÇOK FAZLA DAVA OLACAK’ *

Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, “Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum.” şeklinde konuştu.