ABD seçimlerinde son durum ne? ABD seçimlerinde kritik saatler başladı… Koronavirüs ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00’dan itibaren seçmenler sandık başına gidiyor. Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia’da saat 06.00’da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC’de saat 07.00’de (TSİ 15.00) başlıyor.

Amerikan halkı, ABD’nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre’nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 100 üyeli Senato’daki 35 sandalye için de oy kullanacak. Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek. Ülke genelindeki anketlerde Demokrat Partili aday Biden, mevcut başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın yaklaşık 7 puan önünde görünüyor. Sandıklar açıldıkça anketlerin 2016’daki gibi yanılıp yanılmadığı da ortaya çıkacak. İşte kritik seçim öncesi son durum

2 KÖYDEN İLK SONUÇLAR *

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkta oy kullanma işlemi, geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı.

Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00’ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield’de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

Geleneksel olarak seçimde erken oy kullanan üçüncü köy Hart’s Location ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı endişeler nedeniyle bu yıl oy verme işleminin gece yarısı yerine gündüz saatlerinde yapılmasına karar verdi.

Kuzey Apalaş Dağları’nın uzantısı Beyaz Dağlar’ın kıyısında yer alan köylerde, geçmişte madenlerde çalışan işçiler gündüz yer altında olduklarından oy kullanamadıkları için sandıklarda gece yarısından itibaren oy verilmeye başlanmıştı. Zamanla bir seçim geleneğine dönüşen erken oy verme işlemi, ülke genelinde seçimlerin başladığını haber veriyor.

ABD’nin 50 eyaleti ve ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da yaklaşık 250 milyon seçmen bugün ülkenin gelecek 4 yıllık başkanını belirlemek üzere oy kullanacak.

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK? *

Sandıklar, Virginia ve Florida’da 19.00’da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania’da 20.00’da (TSİ Çarşamba 04.00), New York’ta ise 21.00’da (TSİ 05.00) kapanacak.

ANKETLER BIDEN DİYOR, ANALİSTLERE GÖRE TRUMP’IN HALA ŞANSI VAR *

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics’e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump’ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor.

Buna karşın, analistler Trump’ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4’ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump’ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida’da 1,7, Pennsylvania’da 2,5, Michigan’da 4,8, Wisconsin’de 6,6 ve Arizona’da ise 0,5 puan Trump’ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina’da ise Trump’ın Biden’a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.

POSTAYLA OY KULLANMA KAOS YARATIR MI? *

ABD’de esasen uzun zamandır var olan “posta yoluyla oy kullanma” yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70’ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha da karışık hale getiriyor.

98 MİLYONA YAKIN SEÇMEN ERKEN OY KULLANDI *

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60’ı bulmadığı ABD’de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

BEYAZ SARAY’A GİDEN YOL 270 DELEGEDEN GEÇİYOR *

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. “Delegeler Kurulu” adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

TRUMP WASHINGTON DC, BIDEN DELAWARE’DE İZLEYECEK *

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC’de Beyaz Saray’da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray’da yapmayı planladığını açıkladı.

Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center’dan yapacak.

SETA’nın ABD seçimlerini mercek altına aldığı analizinde ABD’de 2016 yapılan ve Donald Trump’ın başkan koltuğuna oturduğu seçim öncesi son anketler de yer alıyordu. ABD’de 2016’nın Ekim ayının ilk yarısında yapılan ulusal anketlere göre Clinton’ın seçimi Trump’ın önünde götürdüğü sonucu bulunmuştu. Anketlerde olduğu gibi Clinton 2016 seçim yarışını Trump’ın önünde bitirmiş ancak delege sayısıyla başkanlık koltuğuna oturan isim Donald Trump olmuştu.

9 KURULUŞUN SEÇİM TAHMİNLERİNE GÖRE BIDEN *

Analizde farklı kurumların seçim tahminlerine de yer veriliyor. ABD’de 9 farklı örgütün 2020 başkanlık seçimi hakkındaki tahminlerini bir araya getirerek oluşturulmuş harita da rapor da yer alıyor. Söz konusu haritaya göre Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve Arizona eyaletlerinde Demokratlar seçim yarışını önde bitirirken North Carolina ve Florida’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor. Bu tahmine göre demokratlar seçimi 290 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 163 delege ile seçim yarışını tamamlıyor