Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık” dedi.

Erdoğan, turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam etmesine karar verildiğini kaydetti.