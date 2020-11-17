Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında koronavirüse karşı alınan kararları da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ve 20.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.”
- Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online yapılacak.
- Restoranlar sadece paket servis yapacak.
- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
- Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek
- Kıraathaneler bir süre faaliyetlerine ara verecek.
DEVAM EDİYOR *
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Maraş’ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir.
- (Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.
-
Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle yeniden konuşulması anlamsız konuları bırakıp yeni gelecek inşası için kolları sıvıyoruz.
İZMİR’DE 1750 KONUT YERİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK *
-
“Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından ‘Nerede bu devlet?’ sesleri yükselmiyor.” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “(İzmir) 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız.
-
Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz.”
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.” ifadesini kullandı.
Bir cevap yazın