“Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından ‘Nerede bu devlet?’ sesleri yükselmiyor.” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “(İzmir) 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız.