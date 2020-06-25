Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25’te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir. İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak düşüş gözlenmiştir ancak, normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: “Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir.”

TCMB, Temmuz 2019-Mayıs 2020 dönemindeki son dokuz toplantısında faizlerde toplam bin 575 baz puan indirim yapmıştı.