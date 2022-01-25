İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen sonbaharda yüzde 41’e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son kar yağışlarıyla yükselişini sürdürdü. 24 Ocak verilerine göre yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı son bir haftada yüzde 1,63 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 24 Ocak itibarıyla yüzde 51,11 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 14 günde yüzde 47.81’den yüzde 51.11’e geldi.

Su miktarı Pabuçdere’de yüzde 59,74, Kazandere’de yüzde 63,33, Sazlıdere’de yüzde 22,59, Alibey’de yüzde 33,81, Darlık’ta yüzde 52,86, Büyükçekmece’de yüzde 43,26, Terkos’ta yüzde 48,46, Elmalı’da yüzde 73,35, Ömerli’de yüzde 76,85, Istrancalar’da yüzde 75,43 olarak kaydedildi.

SON 10 YILDAKİ DOLULUK ORANLARI