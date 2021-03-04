Ziraat Bankası ve Halkbank, Keskinoğlu’ndaki yüzde 20’lik payı Tiryaki Holding ile Matlı Holding’in kurduğu Tima Yem’e devretti.

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın, Keskinoğlu nezdindeki hisselerinin yüzde 20’lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildi.

Manisa Akhisar’da kurulu entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmiş, 2020 Eylül ayında şirket hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatılmıştı.

Firmadan yapılan açıklamada, devir sürecinde Ziraat Bankası ve Halkbank liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde firmanın bankalara olan borçlarının tamamının ödendiği, kamu borçlarının ilgili kanun kapsamında yapılandırıldığı kaydedilerek, sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin yüzde 20 hissesinin Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildiği kaydedildi.

Aydın: Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik

Törende konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Pandeminin hayatımızın her alanını etkilediği bu günlerde yeniden çarkları dönen Keskinoğlu A.Ş., sağladığı istihdam gücü, tedarik zinciri ve özellikle ileri işlem ürünlerdeki ihracat potansiyeli ile sadece Akhisar ilçesi ve çevre illerimize değil, ülke ekonomimizin gelişimine de katkı sağlayacak. Kamu Bankaları olarak kendi bilançolarımızın yanı sıra, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik. Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Gelinen nokta Ziraat Bankası’nın “bir bankadan daha fazlası” misyonuyla örtüşmüştür. Bugün burada sektörün önde gelen oyuncuları Matlı ve Tiryaki firmaları ile yaptığımız katma değer sağlayacak bu ortaklıkta, Kamu Bankalarının finans gücü ve bilgi birikimi ile sektörün tecrübeli şirketleri bir araya gelmiştir. Hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımızın bilinciyle bu satışın ülkemiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Arslan: Keskinoğlu’nun yeniden hak ettiği yere gelmesi için eşsiz bir fırsat

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise yaptığı konuşmada, “Keskinoğlu Tavukçuluk, 1963 yılından bu yana adım adım büyüyen ve Akhisar ekonomisinin can damarlarından biri haline gelen güzide bir işletmemiz. Manisa ilimizde de en çok istihdam sağlayan şirketlerden biri. İhracat kabiliyetiyle de sektörünün öncü kuruluşları arasındadır. Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Söz konusu çalışmamız Bankamızın “önce halk, sonra banka” anlayışı ve düsturunun da bir yansımasıdır. Şimdi, Tima Yem ve Gıda A.Ş., bu potansiyeli yukarıya taşımak üzere Keskinoğlu’na %20 oranında ortak oluyor. Bu, Keskinoğlu’nun yeniden hak ettiği yere gelmesi için eşsiz bir fırsat. Bu fırsatın oluşması için Tima Yem ve Gıda’nın ortakları Matlı Yem Sanayi ve Tiryaki Holding’e teşekkür ediyorum. Güzel sonuçlara vesile olacak bir adım atıyorlar. Bu adımın Akhisar için, Manisa için, tüm Türkiye için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.